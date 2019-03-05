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Dikkat elektrik kesintisi var!

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Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesi proje çalışması nedeniyle bugün Gaziveren Çiftlik Evi ve Livadya Restaurant bölgesine elektrik verilemeyecek.

Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00 – 14.00 saatleri arasında yapılacak

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