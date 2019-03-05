Dikkat elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesi proje çalışması nedeniyle bugün Gaziveren Çiftlik Evi ve Livadya Restaurant bölgesine elektrik verilemeyecek.
Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00 – 14.00 saatleri arasında yapılacak
Orta gerilim elektrik şebekesi proje çalışması nedeniyle bugün Gaziveren Çiftlik Evi ve Livadya Restaurant bölgesine elektrik verilemeyecek.
Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00 – 14.00 saatleri arasında yapılacak
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