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Dikkat elektrik kesintisi var!

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Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

Geçitkale Trafo merkezinde yapılacak çalışmalardan dolayı bugün Gazimağusa bölgesinde birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesintiler sabah 09:00 ile 12:00 ve 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak.

Öte yandan, Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Güzelyurt’ta da bazı bölgelere 6.5 saat elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 08.30-15.00 saatleri arasında Güzelyurt Lapaz öğrenci yurdu, Şehmuz Oral Apartmanı ve Ersoy Bıldır Apartmanı’nda gerçekleştirilecek.

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