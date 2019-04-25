Dikkat elektrik kesintisi var!

Geçitkale Trafo merkezinde yapılacak çalışmalardan dolayı bugün Gazimağusa bölgesinde birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesintiler sabah 09:00 ile 12:00 ve 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak.
Öte yandan, Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Güzelyurt’ta da bazı bölgelere 6.5 saat elektrik verilemeyecek.
Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 08.30-15.00 saatleri arasında Güzelyurt Lapaz öğrenci yurdu, Şehmuz Oral Apartmanı ve Ersoy Bıldır Apartmanı’nda gerçekleştirilecek.
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