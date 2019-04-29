  • BIST 94.783
  • Altın 245,759
  • Dolar 5,9494
  • Euro 6,6388
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Dikkat elektrik kesintisi var!

» »
ODTÜ Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım -onarım çalışması nedeniyle Güzelyurt bölgesinde bugün elektrik kesintisi uygulanacak.
Dikkat elektrik kesintisi var!

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-14.00 saatleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ve 09.00-12.00 saatleri arasında da  Kumköy su motorları ile Kalkanlı su motorları bölgelerinin elektrik

Meriç Trafo Merkezi’ndeki proje çalışması nedeniyle ise, bugün Lefkoşa ve Gazimağusa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi ugulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da, saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Balıkesir, Ercan Havalimanı, Değirmenlik, Degirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Meriç, Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Kırıkkale ağıllar, Erdemli, Erdemli ağıllar, Yiğitler, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği bölgesi, Akıncılar ve Gaziler köylerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Gazimağusa bölgesinde ise aynı saatler arasında;  Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Paşaköy askeri tesisleri, Kurudere ve Turunçlu köyleri ile bölgedeki su motorlarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar29 Nisan 2019 Pazartesi 07:30
  • 28 Nisan çekilişi gerçekleşti, ikramiye devretti28 Nisan 2019 Pazar 21:40
  • Seri Katilin bir kurbanına daha ulaşıldı28 Nisan 2019 Pazar 18:28
  • Swissotel KKTC'ye mi geliyor ?28 Nisan 2019 Pazar 18:19
  • Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman, Turnalar 4. Kırsal Köy Etkinliğine katıldı. 28 Nisan 2019 Pazar 18:09
  • Polisten Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta sıkı denetim !28 Nisan 2019 Pazar 17:36
  • Üçüncü valizin de gölde bulunduğunu itiraf etti.28 Nisan 2019 Pazar 17:31
  • İklim Değişikliğinin Neresindeyiz28 Nisan 2019 Pazar 16:55
  • DKB’den 1 Mayıs Çağrısı28 Nisan 2019 Pazar 16:17
  • Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda kaza! 2 yaralı28 Nisan 2019 Pazar 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti