Dikkat elektrik kesintisi var!

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün, Esentepe köy girişi ile Peyak evlerinde 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında olacak.
Öte yandan, Tatlısu Sahil Seralar bölgesinin elektrik enerjisi bugün 12:00 ile 13:30 arası kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı gerçekleşecek
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