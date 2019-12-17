Dikkat elektrik kesintisi var!

Kıb-Tek, Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı’nın bir kısmına bugün 3 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle 09:00- 12:00 saatleri arasında; Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı’nın bir kısmına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Zeytinlik’te de, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı bölgelere 2 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, sabah 08:30 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında; Zeytinlik Köyü, Zeytinlik Avcılık-Atıcılık Bölgesi ve Zeytinlik Köyü’nün Güneyi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.