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Dikkat elektrik kesintisi var!

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Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak kırık direk değişim çalışması nedeniyle bugün saat 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında İskele’de elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada belirtilen saatler arasında İskele ve Longbeach bölgelerinin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Gönyeli ve Alayköy bölgelerinde, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 arasında 6 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Gönyeli Ağıllar, Kanlıköy, Alayköy’ün giriş kısımları ve Alayköy çemberi civarı etkilenecek.

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