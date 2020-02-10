Dikkat elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün Aslanköy’de elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:30 ile 17:30 saatleri arasında olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün Aslanköy’de elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:30 ile 17:30 saatleri arasında olacak.
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