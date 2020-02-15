  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Dikkat elektrik kesintisi var!

» »
Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

Girne Boğaz bölgesi ile Lefkoşa ve Güzelyurt bölgesinde bazı yerlere bugün elektrik verilemeyeck.

Girne Boğaz bölgesinde, yüksek gerilim elektrik şebekesindeki bakım çalışması nedeniyle bölge civarındaki bazı yerlerde 3 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

“Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa- Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi ve Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi. 09:00 ile 12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi alamayacak.

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Lefkoşa ve Güzelyurt bölgesinde de bazı yerlere, bugün saat 09.00- 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Gürpınar, Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güney kısmının elektrik enerjisi 3 saat kesik olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayad, Haksen’e “Birlikte Daha Güçlüyüz” Projesini Tanıttı14 Şubat 2020 Cuma 20:38
  • Ticaret Odası İle Uluskon İş Birliği Protokolü İmzaladı14 Şubat 2020 Cuma 20:34
  • 21 yaşındaki Osman Hacıoğulları hayatını kaybetti!14 Şubat 2020 Cuma 20:30
  • Akacan’ın sanal bet davası ertelendi!14 Şubat 2020 Cuma 20:29
  • Arıklı: Akıncı’yı kendi haline bıraktık. İlhaka karşıyız, KKTC’yi tanıtacağız14 Şubat 2020 Cuma 20:25
  • Dolar/TL 6,06'yı aştı, son 10 ayın zirvesine çıktı14 Şubat 2020 Cuma 19:54
  • Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem!14 Şubat 2020 Cuma 19:25
  • Tüketiciler Derneği Tatar Çiftini “Yılın Sevgili Çifti” Seçti14 Şubat 2020 Cuma 19:02
  • Ekonomik alanda da hedefimiz KKTC’nin bir Singapur olmasıdır14 Şubat 2020 Cuma 18:52
  • Yeni Av Yasası Yürürlükte14 Şubat 2020 Cuma 18:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti