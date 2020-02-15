Dikkat elektrik kesintisi var!

Girne Boğaz bölgesi ile Lefkoşa ve Güzelyurt bölgesinde bazı yerlere bugün elektrik verilemeyeck.

Girne Boğaz bölgesinde, yüksek gerilim elektrik şebekesindeki bakım çalışması nedeniyle bölge civarındaki bazı yerlerde 3 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

“Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa- Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi ve Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi. 09:00 ile 12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi alamayacak.

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Lefkoşa ve Güzelyurt bölgesinde de bazı yerlere, bugün saat 09.00- 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Gürpınar, Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güney kısmının elektrik enerjisi 3 saat kesik olacak.