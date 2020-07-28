Dikkat elektrik kesintisi var!

Tepebaşı Yasemin Sokak’ta bugün elektrik kesintisi olacak.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak budama çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00 ile 13:00 saatleri arasında yapılacak.

Tepebaşı Yasemin Sokak’ta bugün elektrik kesintisi olacak.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak budama çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00 ile 13:00 saatleri arasında yapılacak.

Öte yandan Kıb-Tek, bugün Aşağı Cengizköy, Turizm Enformasyon ve civarına 7 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 9.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Aşağı Cengizköy, Turizm Enformasyon ve civarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.