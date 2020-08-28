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Dikkat elektrik kesintisi var!

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Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı ve Aytoro Mahallesi’ne bugün 09:30 ile 13:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek.

Bugün ayrıca ağaç budama çalışması nedeni ile saat 09:00’dan yaklaşık saat 14:00’e kadar; Dikmen Rüzgarlı Sokak bölgesine elektrik verilemeyecek.

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