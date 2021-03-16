Dikkat elektrik kesintisi var!

Kıb-Tek, Akova, Yıldırım, Boğaziçi ve Sınırüstü köyleri ile Akova ağıllar ve Cemer Su bölgesine yarın iki saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek, Akova, Yıldırım, Boğaziçi ve Sınırüstü köyleri ile Akova ağıllar ve Cemer Su bölgesine yarın iki saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesinti elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 -11.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.