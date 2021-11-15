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Dikkat Elektrik Kesintisi Var

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Girne’de Bazı Bölgelerde Yarın 3 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak
Dikkat Elektrik Kesintisi Var

Girne bölgesinde yüksek ve orta gerilimde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak. Kesinti yapılacak bölgeler şöyle: 


“Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Res. çevresi, Yukarı Girne, GAÜ Kız Yurdu ve çevresi, Zeytinlik Köyü doğusu, GÜYAP Evleri bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve civarı, Zeytinlik Sosyal Konutları, Zeytinlik Köy İçi, Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve Çevresi, K'oğlu Caddesi ve K'oğlu Lemar çevresi, K'oğlu Sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları bölgesi, Kaşkar Court bölgesi, Jasmine Court Hotel ve civarı ile Mavi Kordon Apt.ları bölgesi, Savoy Hotel, Pis Su Arıtma bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü bölgesi, Yalı bölgesi ve Askeri Hastane, Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve çevresi, Akpınar Pastanesi Çemberi ve civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve civarı, Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, K’oğlu S Bölgesi, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı,  K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi.”

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