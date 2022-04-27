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Dikkat Elektrik Kesintisi Var

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Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
Dikkat Elektrik Kesintisi Var

İskele’de bazı bölgelere yarın 7 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle elektrik 9.00-16.00 saatleri arasındaki kesik olacak.

Elektrik kesintisinden Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuh’un Gemisi Hotel, Concorde Hotel, pis su arıtma, tuzlu su arıtma, Bafra ve Thalassa bölgeleri etkilenecek.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yarın Lefke’de bağlı bazı bölgelere 2 saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.30-11.30 saatleri arasındaki kesintiden Fadıl Nekipzade Caddesi ve 9 Eylül Caddesi etkilenecek.

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