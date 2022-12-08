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Dikkat! Elektrik Kesintisi Var

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KIB-TEK, bugün Lefke’de 4, Kayalar köyünde 6 saatlik elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Dikkat! Elektrik Kesintisi Var

Kıbrıs Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00-13.00 saatleri arasında; Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek.

KAYALAR’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kayalar köyüne bugün yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kayalar’da elektrik kesintisi yaşanacak.

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