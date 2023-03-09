Dikkat Elektrik Kesintisi Var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Tatlısu'da 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında yapılacak kesintiden Tatlısu Sahil Bölgesi etkilenecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyruldu.