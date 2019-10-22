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Dikkat elektrik kesintisi var! İskele, Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintisi uygulanacak….

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Dikkat elektrik kesintisi var! İskele, Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintisi uygulanacak….
Dikkat elektrik kesintisi var! İskele, Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintisi uygulanacak….

İskele Long Beach bölgesinin elektrik enerjisi bugün kesik olacak. Kıb-Tek İskele Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasındean kaynaklanacak olan kesinti 09.00- 15.30 saatleri arasında olacak. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile öğlen 12.00 saatleri arasında; Görneç ve Serdarlı bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği ifade edildi.

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