Dikkat elektrik kesintisi yapılacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti sabah 10.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Gazimağusa bölgesinde de bugün 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa bölgesinde 8 saat süreyle elektrik kesintisine gidilecek.

Kıb-Tek bölge amirliği açıklamasına göre, 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında Long Beach bölgesi, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeniboğaziçi köyünün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi ve Caesar Apartmanlarına elektrik verilemeyecek.