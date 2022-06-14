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Dikkat Elektrik Kesintisi Yapılacak

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Dikkat Elektrik Kesintisi Yapılacak

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)

15 Haziran 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Lefke Karadağ, Aplıç ve Lefke İçme Suyuna elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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