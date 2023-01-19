  • BIST 5.384,17
  • Altın 1154.332
  • Dolar 18.7866
  • Euro 20.2991
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Dikkat! Elektrik Kesintisi Yaşanacak

» »
Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'nde bazı bölgelerde bugün 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Dikkat! Elektrik Kesintisi Yaşanacak

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'nde bugün elektrik kesintileri olacak

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'nin de bağlı olduğu orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, kesintiden, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva, Cennet ve Ambelia Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi etkilenecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'nin elektrik sorunu çözülüyor18 Ocak 2023 Çarşamba 19:25
  • Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joof’un vefatı dolayısıyla taziye mesajı gönderdi18 Ocak 2023 Çarşamba 18:43
  • Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin toplantısı 25 Ocak’ta18 Ocak 2023 Çarşamba 18:35
  • Dikkat! Atış Yapılacak18 Ocak 2023 Çarşamba 18:30
  • Töre: “Kıbrıslı Türkler için en büyük Türkiye’dir”18 Ocak 2023 Çarşamba 18:17
  • Covid-19: Bir kişi hayatını kaybetti, 416 yeni vaka18 Ocak 2023 Çarşamba 18:02
  • Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!18 Ocak 2023 Çarşamba 17:48
  • Tıp-İş Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleşti18 Ocak 2023 Çarşamba 17:31
  • CTP PM üyesi Onur Olguner CTP'den istifa ettiğini duyurdu18 Ocak 2023 Çarşamba 17:05
  • Tatar: Ülke sporu gün geçtikçe gelişiyor18 Ocak 2023 Çarşamba 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti