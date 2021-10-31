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Dikkat! Elektrik Kurumu tarifeleri yarın değişiyor

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun üç zamanlı “kontrol sizde” tarifesi kapsamında “kış tarifesi” yarın başladı.
Dikkat! Elektrik Kurumu tarifeleri yarın değişiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun üç zamanlı “kontrol sizde” tarifesi kapsamında “kış tarifesi” yarın başladı.
31 Mayıs'a kadar sürecek kış tarifesinde, yaz tarifesine göre yoğun, yoğun olmayan ve normal saatler değişti. Gerek üç zamanlı tarifeyi gerekse normal tarifeyi tercih eden tüketiciler, aylık tüketimlerinin 300 kilowatt’ın altında kalması halinde, yüzde 15 indirimden yararlanacak.

 

Yoğun olmayan saatler…

Kış tarifesinde, hafta içi yoğun olmayan saatler 22.00’den 07.00’ye kadar olacak. Bu zaman diliminde kw/saate 0,6508 TL ödenecek.

Hafta sonu 24.00’den 07.00’ye kadar olacak yoğun olmayan saatlerin kw/saatinin ücreti ise 0,6308 TL.

 

Yoğun saatler…

Kış döneminde hafta içi yoğun saatler 17.00’de başlayacak, 22.00’de bitecek. Hafta sonu için belirlenen yoğun saatler de yine 17.00’de başlayarak, 22.00’de sona erecek.

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