Dikkat elektrikte yine kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım - onarım çalışması nedeniyle kesinti olacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde;

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

1 Ekim 2019 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım - onarım çalışması nedeniyle sabah 10:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi ve Ozanköy Mezarlık Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.