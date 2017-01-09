Dikkat: Facebook’taki “Yarın teslim tarihi” yalanı

Facebook’taki “Yarın teslim tarihi” ve “Resmileşti dikkat” uyarıları

Son günlerde Facebook kullanıcılarının duvarlarına kopyalayıp yapıştırdıkları bir metinde Facebook’taki mesaj, bilgi, gönderi ve fotoğrafların herkese açık hale geleceği iddia edildi.

Yarın teslim tarihi!!! Paylaştığımız her şey, yarın herkese açık olacakmış. Silinmiş veya izinsiz olan mesajlar bile. Sadece bir bitti ve önlem almak her zaman için tercih edilir.. Kanal 13 Facebook’ta gizlilik konusunda konuşmuşlar. (Facebook’u veya Facebook’a fotoğraf, bilgi, mesaj ve gönderiler, hem geçmiş hemde gelecekte kullanmak için facebook izni ile herhangi bir tarafa izin vermem..) Bu ifade ile Facebook’a, bu profili ve /veya içeriği doğrultusunda bana karşı herhangi bir eylem alabilmesi kesinlikle yasaktır.. Gizlilik ihlali ve yasası, yasalar tarafından ceza (1_308_1_1_103 308_103 ve Roma tüzüğü…) Not ;Facebook artık kamu taraf.. Tüm üyelerin bu şekilde bir not göndermesi gerekiyor.. İsterseniz bu sürümü kopyalayıp koyun.. Böyle bir ifadeyi en az bir kez yayınla, Teknik olarak fotoğraflar kullanımı ve profil devletle ilgili bilgi içinde.. Paylaş kopyala ama kendi adınız olsun…. Güvenliğiniz için..ÇOK ÖNEMLİDİR… AVUKATLAR KOPYALAYIP YAPIŞTIRMAKTA FAYDA GÖRÜYOR.

Bu paylaşım aslında 2012 yılından bu yana İngilizce olarak da internet kullanıcıları arasında zaman zaman yayılan metnin orijinali şöyle;

All your posts can become public tommorow . Even the messages that have been deleted or the photos not allowed. After all, it does not cost anything for a simple copy and paste. Better safe than sorry is right. Channel 13 News was just talking about this change in Facebook’s privacy policy. Better safe than sorry. I do not give Facebook or any entities associated with Facebook permission to use my pictures, information, messages or posts, both past and future. By this statement, I give notice to Facebook it is strictly forbidden to disclose, copy, distribute, or take any other action against me based on this profile and/or its contents. The content of this profile is private and confidential information. The violation of privacy can be punished by law (UCC 1-308- 1 1 308-103 and the Rome Statute). NOTE: Facebook is now a public entity. All members must post a note like this. If you prefer, you can copy and paste this version. If you do not publish a statement at least once it will be tactically allowing the use of your photos, as well as the information contained in the profile status updates. DO NOT SHARE. You MUST copy and paste

Türkiye’deki Facebook kullanıcılarının paylaştığı yazıdaki anlatım bozuklukları ve imla hatalarından da anlaşılabileceği gibi, metin İngilizce’den başarısız bir çeviri.

Facebook konu ile ilgili birkaç ay önce bir açıklama yayınlamış, bu açıklamada kullanıcılardan bu tarz “kopyala yapıştır” içeriklere inanmamalarını istemişti. Facebook, “Kontrol Sende” başlıklı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Facebook’ta paylaştığın şeylerin kontrolünü elinde bulundurmak için bir bildirimi kopyalayıp yapıştırman gerektiğini söyleyen bir gönderi görmüş olabilirsin. Buna inanma. Koşullarımızda çok net bir şekilde belirtiliyor: Facebook’ta paylaştığın bilgilerin ve içeriklerin tamamı senin mülkiyetindedir ve bu bilgilerin nasıl paylaşıldığını gizlilik ve uygulama ayarların aracılığıyla kontrol edebilirsin. Bu uzun süredir böyle ve değişmedi. Facebook’ta paylaştıklarını kimlerin görebileceğini öğrenmek ve diğer konular hakkında bilgi almak için Gizlilikle İlgili Temel Bilgileri ziyaret edebilirsin. Ayrıca Veri İlkesi‘ni okuyarak hangi bilgileri topladığımızı ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığını ve paylaşıldığını öğrenebilirsin. Facebook’taki deneyimin hakkında bilgi ve kontrol sahibi olmanı istiyoruz.

İddiaların dayandırıldığı “Kanal 13”ün hangi televizyon kanalı veya medya kuruluşu olduğu belirtilmezken, CBS13 televizyonu konuyla ilgili çok sayıda endişeli izleyiciden mesaj aldıklarını ifade ederek, Facebook’un gizlilik ayarları değişikliği ile ilgili son zamanlarda hiçbir haber yapmadıklarını açıkladı.

Ayrıca metinde geçen “Roma Statüsü” Birleşmiş Milletler Konferansı’nın 1998 yılında karara bağladığı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Kuruluş Statüsü’dür. Roma Statüsü’ne taraf olan 124 ülke, UCD’nin yetkisini tanımaktadır. Türkiye Statü’ye taraf değildir.

Statünün tam olarak konuyla nasıl bir bağlantısının kurulduğunun anlaşılamadığı metni kopyalayıp yapıştırmanın kullanıcılara herhangi bir hak kazandırmayacağı gibi sahtekarlığın önüne geçmesinin mümkün olmadığı da söylenebilir.

Facebook, kullanıcıların verilerini nasıl topladığını ve nasıl kullandığını Veri İlkesi’nde açıklıyor. Her kullanıcı Facebook’a üye olurken bu ilke ve kuralları kabul etmiş sayılıyor. Yani, yukarıdaki gibi bir metni, kullanıcıların duvarlarına yapıştırmasının hiçbir anlam taşımadığını söylemek mümkün.