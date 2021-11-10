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Dikkat! Fırtına Uyarısı Verildi

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üstünde seyretmesinin yanı sıra Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada 'fırtına' konusunda uyarı yapıldı.
Dikkat! Fırtına Uyarısı Verildi

Meteoroloji Dairesi’nin yapmış olduğu son değerlendirmeler ve analizler sonucunda bugün fırtına bekleniyor...

Daire’den yapılan açıklamada, rüzgârın bugün sabah saatlerinden itibaren kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini vurgulandı.

Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU

Öte yandan yine Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre bugün KKTC genelinde yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklenirken iç kesimlerde sıcaklıklar 29-30 derece; kıyı şeridinde ise 24-26 derece dolaylarında olacak.

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