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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

DİKKAT !!! Girne Belediyesi'nden önemli duyuru

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DİKKAT !!! Girne Belediyesi'nden önemli duyuru
DİKKAT !!! Girne Belediyesi'nden önemli duyuru

DİKKAT !!!

Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukların giderilmesi için

Girne Bölgesi acil numaralar

Sivil savunma
Acil 101
6000101
Mesai saatleri içerisinde 6000113

İtfaiye
Acil 199
Orman yangını 177
0392 8152111

Girne Belediyesi 
0533 825 01 04 
0533 870 20 18

Girne Belediyesi sınırları içindeyken Alo 185

Polis
Acil 155
0392 815 21 25

Hastane
Ambulans 112
0392 815 2266
‭0392 815 22 54‬

Elektrik arıza
0392 815 22 23
6000960

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