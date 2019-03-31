DİKKAT !!! Girne Belediyesi'nden önemli duyuru

DİKKAT !!!
Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukların giderilmesi için
Girne Bölgesi acil numaralar
Sivil savunma
Acil 101
6000101
Mesai saatleri içerisinde 6000113
İtfaiye
Acil 199
Orman yangını 177
0392 8152111
Girne Belediyesi
0533 825 01 04
0533 870 20 18
Girne Belediyesi sınırları içindeyken Alo 185
Polis
Acil 155
0392 815 21 25
Hastane
Ambulans 112
0392 815 2266
0392 815 22 54
Elektrik arıza
0392 815 22 23
6000960
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