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Dikkat! Girne ve Lefke'de planlı 6 saatlik elektrik kesintisi

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Dikkat! Girne ve Lefke'de planlı 6 saatlik elektrik kesintisi
Dikkat! Girne ve Lefke'de planlı 6 saatlik elektrik kesintisi

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Antik Liman Bölgesinde Canbulat Sokak ve Çarşı sokak'a elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Yedidalga köyünün bir bölümü, Swan of Soli Restaurant ve civarı, bölgedeki tesis ve su motorlarına  elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica  eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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