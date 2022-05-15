  • BIST 2.419,23
  • Altın 901.243
  • Dolar 15.476
  • Euro 16.1076
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Dikkat! Girne'de elektrik kesintisi

» »
Dikkat! Girne'de elektrik kesintisi
Dikkat! Girne'de elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarn (16 Mayıs Pazartesi) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yaklaşık 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy, Alemdağ, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar, Sadrazamköy, Geçitköy Barajı ve Arıtma İstasyonu bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte ülkenin içine düştüğü durumu gösteren o fotoğraf...15 Mayıs 2022 Pazar 13:15
  • KTÖS, öğretmen sendikası “NASUWT”un Birmingham’da yapılan yıllık konferansına katıldı.15 Mayıs 2022 Pazar 13:14
  • Töre, Serdarlı’da düzenlenen “Serdarlı Sestaları 8.Bahar Şenliği” ne katıldı15 Mayıs 2022 Pazar 13:13
  • Prof. Dr. Şebnem Hoşkara 58. ISOCARP Dünya Planlama Kongresi ekibine seçildi15 Mayıs 2022 Pazar 13:07
  • Haziran’da yeni vicdani ret açıklamaları olacak15 Mayıs 2022 Pazar 13:02
  • Manavoğlu'ndan Özersay'a Parti içi demokrasiyi hiçe sayanın demokrasi dersi çabası manidardır15 Mayıs 2022 Pazar 12:57
  • Dizdarlı: “Yerel seçimin ertelenmesi Anayasaya aykırı”15 Mayıs 2022 Pazar 12:51
  • Hükümet programı üzerindeki görüşmeler yarın yapılıyor15 Mayıs 2022 Pazar 12:46
  • Cumhurbaşkanı Tatar kazada yaralanan polis memuru ile telefonda görüştü15 Mayıs 2022 Pazar 10:47
  • 15 Mayıs 2022 Pazar günü nöbetçi olan eczaneler15 Mayıs 2022 Pazar 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti