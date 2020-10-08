Dikkat! GKK Maraş kurallarını açıkladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Maraş’ın bir kısmının halkın yaya ziyaretine açıldığını kaydederek, ziyaret süresince uyulması gereken kuralları açıkladı…

Ziyaret süresince belirtilen kural ve ikazlara uyulmasının can güvenliği açısından önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, bu düzenlemelerin bölgedeki alt yapı çalışmaları tamamlanana kadar geçerli olacağı hatırlatıldı…

Buna göre; ziyaretler, 09.00-17.00 saatleri arasında yaya olarak yapılabilecek… Ziyaretçiler, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun bulunduğu bölgeden giriş yaparak, Demokrasi Caddesive bu caddede bulunan Bilal Ağa Mescidi ile sahil kesiminde Kennedy Caddesi ve doğusunda işaretle belirtilen bölgeye kadarki alanı gezebilecek, denize girebilecek.

Açıklamaya göre ziyaretçilerin, can güvenliği için yollar ve işaretlenmiş bölgeler dışına çıkmamaları, hiçbir binaya girmemeleri, yabani/zehirli hayvanların bölgede bulunması gerekçesi ile çalı ve otluk bölgelerin içerisinden dolaşmamaları, bölgedeki işaret ve levhalarda belirtilen ikazlara uymaları kişisel güvenlikleri kapsamında önem arz ediyor. Sadece ziyarete açık bölgelerden, dron kullanımı hariç, fotoğraf alınmasına müsaade edilirken, ziyarete açılan bölge içerisinden dışarıya herhangi bir nesne çıkarılması yasak olacak.

Açıklamada, Maraş Bölgesi’nde bol miktarda bulunan ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ile foseptik çukurları nedeniyle yollar dışına çıkılmasının da tehlike arz ettiği belirtildi. Bölgede dayanıklılığını kaybetmiş yapılardan düşebilecek parçaların kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokabileceği ifade edilen açıklamada, olası bir tehlike durumunda Alo 155 Polis İmdat Hattı’nın aranması istendi.

Bu uygulamanın devamlılığı ve geliştirilmesi için halkın kurallara uymasının önemi de vurgulanan açıklamada, “Geçmişten geleceğe Kıbrıs Türkü’nün varlık mücadelesine ışık tutan, Kıbrıs Türkü’nden gücünü alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, siz kıymetli vatandaşlarımızla el ele; milletinin emrinde, vazifesinin başında, sizlerin can ve mal güvenliğini korumaya devam edecektir” denildi.