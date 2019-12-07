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Dikkat! Gönyeli Çemberi'nde bakım onarım var

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Dikkat! Gönyeli Çemberi'nde bakım onarım var
Dikkat! Gönyeli Çemberi'nde bakım onarım var

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Gönyeli Çemberi içerisinde yağışlı hava nedeniyle bir süreliğine ara verilen bakım onarım ve asfalt kaplama işlerine, yağışa bağlı oluşan rutubet oranının asfalt serilebilecek seviyeye düşmesine müteakip, kaldığı yerden devam edileceğini açıkladı. 

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar nedeniyle çemberdeki trafik, bugün saat 20.00’den itibaren tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Çalışmaların hafta sonu bitirilmesi hedefleniyor. Açıklamada, Gönyeli çemberini kullanacak sürücülerin, alternatif güzergahları değerlendirmeleri, çemberi kullanmak zorunda olanların yola bölgedeki trafik yoğunluğunu da hesaplayarak çıkmaları tavsiye edildi.  Çalışmalar boyunca can ve mal güvenliği açısından sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. 

 

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