Dikkat ! Güzelyurt'ta Elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Güzelyurt’ta bazı bölgelere 7 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.
K.T. Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Güzelyurt Hotel, Bostancı Trafik Işıkları Bölgesi, İşlek Apartmanı ve civarının elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.