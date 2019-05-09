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Dikkat ! Güzelyurt'ta Elektrik kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Güzelyurt’ta bazı bölgelere 7 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu. 
Dikkat ! Güzelyurt'ta Elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Güzelyurt’ta bazı bölgelere 7 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu. 

K.T. Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Güzelyurt Hotel, Bostancı Trafik Işıkları Bölgesi, İşlek Apartmanı ve civarının elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

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