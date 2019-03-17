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Dikkat halen aranıyorlar! görenlerin en yakın polis karakoluna bilgi vermesi istendi!

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Dikkat halen aranıyorlar! görenlerin en yakın polis karakoluna bilgi vermesi istendi!
Dikkat halen aranıyorlar! görenlerin en yakın polis karakoluna bilgi vermesi istendi!

İşte polisin açıklaması;

Gökhan Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Pakistan uyruklu; Azmad Ali VİRK, Tanveer AHMAD ve Ali HASSAN aranmaktadırlar. Görenlerin en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

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