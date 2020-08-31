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Dikkat! hava sıcaklığı daha da yükselecek! Hava sıcaklığı 44 dereceye ulaşacak

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Dikkat! hava sıcaklığı daha da yükselecek!
Dikkat! hava sıcaklığı daha da yükselecek! Hava sıcaklığı 44 dereceye ulaşacak

Hava sıcaklığı bugün daha da yükselerek, 44 derece olması bekleniyor.

Rum Meteoroloji Dairesi, bugün için hava sıcaklığının çok yüksek olacağı öngörüsüyle kırmızı uyarı yayınladı.

Rum haber kaynakları, bugün hava sıcaklığının 44 derece olmasının beklendiğini ve uyarının 13.00-17.00 saatleri geçerli olacağını duyurdu.

Uzmanlar, hava sıcaklığının 43 derece olduğu dün turuncu alarm uyarısında bulunmuştu.

Hava sıcaklığının çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

Sıcak havaya bağlı olarak orman yangını riski de yükseldiğinden dikkatli olunması  istendi.

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