Dikkat her 2,8 saniyede 1 kişi yaşamını kaybediyor!

Enfeksiyon ve organ yetmezliği ile seyreden oldukça önemli bir sağlık sorunu olan sepsis, hastane yatışları içinde en ölümcül durumlardan bir tanesi olarak biliniyor. Her yaş grubunda ortaya çıkabilen bu hastalık nedeniyle dünyada her yıl 11 milyon kişinin yaşamını kaybettiğini söyleyen yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Sibel Temür, "Dünyada her yıl 47-50 milyon kişide sepsis gelişmektedir ve ortalama 2,8 saniyede 1 kişi sepsis nedeniyle hayatını kaybediyor. Sağ kalanların ise yaklaşık yüzde 50´sinde ömür boyu fiziksel veya psikolojik bozukluk oluşuyor" dedi.