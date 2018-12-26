Dikkat hırsızlık!

efkoşa’da faaliyet gösteren Cadde Market isimli markete müşteri olarak giden T.K. (E-24) ve H.K.C. (E-20), market içerisinden bir şişe içkiyi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmaya çalıştıkları sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, zanlı H.K.C’nin, daha önce de aynı iş yerinden 2 şişe içkiyi çaldığı tespit edildi.

Gönyeli’de faaliyet gösteren Sismar market isimli iş yerine müşteri olarak giden M.R.G. (E-31), market içersinden almış olduğu bir şişe içkiyi çantası içerisine gizlemek suretiyle çaldığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Girne’de faaliyet gösteren Akay Optik isimli mağaza içerisinden 1 adet güneş gözlüğü, 1 adet saat ve 1 adet çakmak çalındı. Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.M. (E-24), F.M.I. (E-24) ve A.M. (E-22), dün tespit edilerek tutuklandı.