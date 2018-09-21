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Dikkat! İlaç kalıntısı bulunan ürünler açıklandı

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Tarım Dairesi 14 - 20 Eylül 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Dikkat! İlaç kalıntısı bulunan ürünler açıklandı

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde  değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.                                                           

 

İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Şeftali, Beyaz Üzüm, Yeşil Lolorosso, Buğday, Taze Fasulye, Armut (S.M) ,Tatlı Pul Biber, İsot Biber,Çilek ve Marul olmak üzere 42 numuneden 39’u temiz olup sadece 3 numunede  ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                                              

 

Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Yeşil Lolorosso ve Erol Şah'a ait Tatlı Kırmızı Pul Biber de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edilmiştir. Svs Tic. Ltd’e ait Beyaz Üzüm, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.          

                           

Yerli ürünlerden  Maydanoz, Salatalık,Domates ,Biber Çeşitleri, Böğrülce, Nane, Patlıcan, Mısır, Bamya, Marul ve Verigo Üzüm olmak üzere 28 numuneden 27'si temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                                           

Akçay’da Cahit Öztunar'a ait Verigo Üzümden alınan numunede  tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı imhasına karar verilmiştir.                                         

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

Erol Şah

İthal

Tatlı Pul Biber

Limit Üstü

 

2

Erol Şah

İthal

İsot Biber

Temiz

 

3

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

4

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

 

5

Engin Hürsen Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

6

Rahmi Sarı

İthal

Domates

Temiz

 

7

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

8

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

9

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

10

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

12

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

 

13

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

 

14

Orc Foods

İthal

Armut(S.M)

Temiz

 

15

Orc Foods

İthal

Elma(Golden)

Temiz

 

16

Orc Foods

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

17

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

18

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

19

Svs Tic. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

 

20

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Arapkızı

Temiz

 

21

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

 

22

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

23

Arif Uzunkaya

İthal

Domates

Temiz

 

24

Çınar Ltd.

İthal

Buğday

Temiz

 

25

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

26

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

 

27

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolorosso

Limit Üstü

 

28

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

 

29

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

 

30

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

 

31

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

 

32

Halil Kasap Paz.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

 

33

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

 

34

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

35

Svs Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Limit Üstü

 

36

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

 

37

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

38

M.Hacı Ali

İthal

Mısır

Temiz

 

39

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

 

40

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut

Temiz

 

41

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

42

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolloroso

Temiz

 

43

Osman Asenay

Yıldırım

Böğrülce

Temiz

 

44

Sinem Kardana

Karşıyaka

Nane

Temiz

 

45

Sinem Kardana

Karşıyaka

Patlıcan

Temiz

 

46

Nurettin Bayın

Mağusa

Salatalık

Temiz

 

47

Hamiyet Doğan

Mağusa

Patlıcan

Temiz

 

48

Mehmet Uzunkaya

Mağusa

Patlıcan

Temiz

 

49

Halil Bayraktar

Bafra

Salatalık

Temiz

 

50

Halil Bayraktar

Bafra

Domates

Temiz

 

51

Halil Bayraktar

Bafra

Maydanoz

Temiz

 

52

Yavuz Çoşkun

Bafra

Maydanoz

Temiz

 

53

Yavuz Çoşkun

Bafra

Çarli Biber

Temiz

 

54

Yavuz Çoşkun

Bafra

Nane

Temiz

 

55

Yavuz Çoşkun

Bafra

Kapya Biber

Temiz

 

56

Yavuz Çoşkun

Bafra

Patlıcan

Temiz

 

57

Hasan Sevindik

Yedikonuk

Patlıcan

Temiz

 

58

Hasan Sevindik

Yedikonuk

Böğrülce

Temiz

 

59

Hasan Sevindik

Yedikonuk

Mısır

Temiz

 

60

Hasan Sevindik

Yedikonuk

Dolmalık  Biber

Temiz

 

61

Hasan Sevindik

Yedikonuk

Bamya

Temiz

 

62

Nursel Ekici

Yeşilırmak

Patlıcan

Temiz

 

63

Nursel Ekici

Yeşilırmak

Salatalık

Temiz

 

64

Nursel Ekici

Yeşilırmak

Böğrülce

Temiz

 

65

Yavuz Çoşkun

Bafra

Patlıcan

Temiz

 

66

Yavuz Çoşkun

Bafra

Nane

Temiz

 

67

Yavuz Çoşkun

Bafra

Çarli Biber

Temiz

 

68

Yavuz Çoşkun

Bafra

Kapya Biber

Temiz

 

69

Cahit Öztunar

Akçay

Verigo Üzüm

Limit Üstü

 

70

Mustafa Altıntaş

Güzelyurt

Marul

Temiz

 
  

 

   
 

 

   
  

 

   

                                     

                                                                                             

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