Dikkat! İlaç kalıntısı bulunan ürünler açıklandı

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Şeftali, Beyaz Üzüm, Yeşil Lolorosso, Buğday, Taze Fasulye, Armut (S.M) ,Tatlı Pul Biber, İsot Biber,Çilek ve Marul olmak üzere 42 numuneden 39’u temiz olup sadece 3 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Yeşil Lolorosso ve Erol Şah'a ait Tatlı Kırmızı Pul Biber de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edilmiştir. Svs Tic. Ltd’e ait Beyaz Üzüm, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden Maydanoz, Salatalık,Domates ,Biber Çeşitleri, Böğrülce, Nane, Patlıcan, Mısır, Bamya, Marul ve Verigo Üzüm olmak üzere 28 numuneden 27'si temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Akçay’da Cahit Öztunar'a ait Verigo Üzümden alınan numunede tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı imhasına karar verilmiştir.