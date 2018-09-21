Dikkat! İlaç kalıntısı bulunan ürünler açıklandı

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Şeftali, Beyaz Üzüm, Yeşil Lolorosso, Buğday, Taze Fasulye, Armut (S.M) ,Tatlı Pul Biber, İsot Biber,Çilek ve Marul olmak üzere 42 numuneden 39’u temiz olup sadece 3 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Yeşil Lolorosso ve Erol Şah'a ait Tatlı Kırmızı Pul Biber de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edilmiştir. Svs Tic. Ltd’e ait Beyaz Üzüm, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.
Yerli ürünlerden Maydanoz, Salatalık,Domates ,Biber Çeşitleri, Böğrülce, Nane, Patlıcan, Mısır, Bamya, Marul ve Verigo Üzüm olmak üzere 28 numuneden 27'si temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Akçay’da Cahit Öztunar'a ait Verigo Üzümden alınan numunede tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı imhasına karar verilmiştir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Erol Şah
İthal
Tatlı Pul Biber
Limit Üstü
2
Erol Şah
İthal
İsot Biber
Temiz
|
3
Deftera Gıda Ltd.
İthal
Domates
Temiz
4
Halil Kasap Paz.
İthal
Domates
Temiz
5
Engin Hürsen Ltd.
İthal
Domates
Temiz
6
Rahmi Sarı
İthal
Domates
Temiz
7
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
8
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Domates
Temiz
9
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Domates
Temiz
10
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Domates
Temiz
|
11
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Domates
Temiz
|
12
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma Gala
Temiz
|
13
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Taze Fasulye
Temiz
|
14
Orc Foods
İthal
Armut(S.M)
Temiz
|
15
Orc Foods
İthal
Elma(Golden)
Temiz
|
16
Orc Foods
İthal
Elma(Stk)
Temiz
|
17
Svs Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
|
18
Svs Tic. Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
|
19
Svs Tic. Ltd.
İthal
Taze Fasulye
Temiz
|
20
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Arapkızı
Temiz
|
21
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
|
22
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
|
23
Arif Uzunkaya
İthal
Domates
Temiz
|
24
Çınar Ltd.
İthal
Buğday
Temiz
|
25
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
|
26
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çilek
Temiz
|
27
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Yeşil Lolorosso
Limit Üstü
|
28
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Havuç
Temiz
|
29
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma(Gala)
Temiz
|
30
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Taze Fasulye
Temiz
|
31
Halil Kasap Paz.
İthal
Şeftali
Temiz
|
32
Halil Kasap Paz.
İthal
Taze Fasulye
Temiz
|
33
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
|
34
Svs Tic. Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
|
35
Svs Tic. Ltd.
İthal
Beyaz Üzüm
Limit Üstü
|
36
Svs Tic. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
|
37
Svs Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
|
38
M.Hacı Ali
İthal
Mısır
Temiz
|
39
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
|
40
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Armut
Temiz
|
41
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
|
42
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Yeşil Lolloroso
Temiz
|
43
Osman Asenay
Yıldırım
Böğrülce
Temiz
|
44
Sinem Kardana
Karşıyaka
Nane
Temiz
|
45
Sinem Kardana
Karşıyaka
Patlıcan
Temiz
|
46
Nurettin Bayın
Mağusa
Salatalık
Temiz
|
47
Hamiyet Doğan
Mağusa
Patlıcan
Temiz
|
48
Mehmet Uzunkaya
Mağusa
Patlıcan
Temiz
|
49
Halil Bayraktar
Bafra
Salatalık
Temiz
|
50
Halil Bayraktar
Bafra
Domates
Temiz
|
51
Halil Bayraktar
Bafra
Maydanoz
Temiz
|
52
Yavuz Çoşkun
Bafra
Maydanoz
Temiz
|
53
Yavuz Çoşkun
Bafra
Çarli Biber
Temiz
|
54
Yavuz Çoşkun
Bafra
Nane
Temiz
|
55
Yavuz Çoşkun
Bafra
Kapya Biber
Temiz
|
56
Yavuz Çoşkun
Bafra
Patlıcan
Temiz
|
57
Hasan Sevindik
Yedikonuk
Patlıcan
Temiz
|
58
Hasan Sevindik
Yedikonuk
Böğrülce
Temiz
|
59
Hasan Sevindik
Yedikonuk
Mısır
Temiz
|
60
Hasan Sevindik
Yedikonuk
Dolmalık Biber
Temiz
|
61
Hasan Sevindik
Yedikonuk
Bamya
Temiz
|
62
Nursel Ekici
Yeşilırmak
Patlıcan
Temiz
|
63
Nursel Ekici
Yeşilırmak
Salatalık
Temiz
|
64
Nursel Ekici
Yeşilırmak
Böğrülce
Temiz
|
65
Yavuz Çoşkun
Bafra
Patlıcan
Temiz
|
66
Yavuz Çoşkun
Bafra
Nane
Temiz
|
67
Yavuz Çoşkun
Bafra
Çarli Biber
Temiz
|
68
Yavuz Çoşkun
Bafra
Kapya Biber
Temiz
|
69
Cahit Öztunar
Akçay
Verigo Üzüm
Limit Üstü
|
70
Mustafa Altıntaş
Güzelyurt
Marul
Temiz
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