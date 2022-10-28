Dikkat! İnternet Kesintisi

Açıklama şöyle:
ABONELERİN DİKKATİNE
Dairemiz altyapı çalışması çalışması yapacağından dolayı, 29.10. 2022 Cumartesi sabah saat 11.00 den , 30.10.2022 pazar günü saat 17.00 ye kadar, Yenişehir , Ortaköy ve Marmara bölgelerinde kısa süreli Ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır.
Yapılacak kesintilerden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.