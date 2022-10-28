  • BIST 3.878,98
  • Altın 985.214
  • Dolar 18.6112
  • Euro 18.5167
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKACorona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak

Dikkat! İnternet Kesintisi

» »
Telekomünikasyon Dairesi bazı bölgelerde internet kesintisi yapılacağını duyurdu.
Dikkat! İnternet Kesintisi

Açıklama şöyle:

ABONELERİN DİKKATİNE

Dairemiz altyapı çalışması çalışması yapacağından dolayı, 29.10. 2022 Cumartesi sabah saat 11.00 den , 30.10.2022 pazar günü saat 17.00 ye kadar, Yenişehir , Ortaköy ve Marmara bölgelerinde kısa süreli Ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır.

Yapılacak kesintilerden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başçeri: KKTC'ye desteğimiz tamdır28 Ekim 2022 Cuma 15:02
  • Hasan Hüseyin Şenyiğit hayatını kaybetti28 Ekim 2022 Cuma 14:55
  • İstatistik Kurumu ile KKTC e-Devlet Yürütme Kurulu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı28 Ekim 2022 Cuma 14:51
  • Demir: Özlenen hizmet için adayım28 Ekim 2022 Cuma 14:42
  • Vergi-Sen’de Başkanlığa Yeniden Şebnem Kuyucuoğulları Seçil28 Ekim 2022 Cuma 13:40
  • Tatar: "Önemli olan ülkeye inanmaktır"28 Ekim 2022 Cuma 12:56
  • TDP ile TKP’den hademelerin eylemine destek…28 Ekim 2022 Cuma 12:18
  • Nazım Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı28 Ekim 2022 Cuma 12:09
  • Başbakan Ünal Üstel’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı28 Ekim 2022 Cuma 11:52
  • 22 yaşındaki kadın uyuşturucudan tutuklandı!28 Ekim 2022 Cuma 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti