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Dikkat! İskele Bölgesi Uzun Süreli Elektrik Kesintisi

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Caesar Apartmanları ve Longbeach bölgesine 8 saat elektrik verilemeyecek
Dikkat! İskele Bölgesi Uzun Süreli Elektrik Kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Caesar Apartmanları ve Longbeach bölgesine 8 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 17:00 saatleri arasında yapılacak.

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