Dikkat! İskele Bölgesi'nde Elektrik Kesintisi

İskele Merkez bölgesine yarın 08.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek İskele Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.
İskele Merkez bölgesine yarın 08.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek İskele Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.
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