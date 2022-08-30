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Dikkat! İskele Bölgesi'nde Elektrik Kesintisi

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Dikkat! İskele Bölgesi'nde Elektrik Kesintisi
Dikkat! İskele Bölgesi'nde Elektrik Kesintisi

İskele Merkez bölgesine yarın 08.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek İskele Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.

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