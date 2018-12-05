Dikkat! İskele Karpaz yolunda Kalecik kavşağı trafiğe kapatıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Kalecik kavşağı ile Tuzluca kavşağı arasında kalan yol trafik akışına kapatıldı .
DİKKAT KAPALI YOL!
Etkili olan sağanak yağış sonrası Kalecik- Tuzluca yolu trafiğe kapatılmıştır. İskele Belediyesi'nin yani sıra Polis, Karayolları ve Elektrik Kurumu'ndan ekiplerin yolu açma çalışmaları devam etmekte olup İskele'den Karpaz'a, Karpaz'dan İskele'ye gitmek isteyen vatandaşlarımızın Kalecik Köyü içerisinden giriş-çıkış yapmaları önemle rica olunur.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.