Dikkat İskele'de bazı bölgelerde su kesintisi!

Devlet Su İşleri’nin yapacağı çalışma dolayısıyla Ardahan, Altınova ve Ağıllar Köyü’ne 2 gün süreyle su akışı aralıklı olarak verilecektir.
Söz konusu köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sularını idareli kullanmaları önemle rica olunur.
Devlet Su İşleri’nin yapacağı çalışma dolayısıyla Ardahan, Altınova ve Ağıllar Köyü’ne 2 gün süreyle su akışı aralıklı olarak verilecektir.
Söz konusu köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sularını idareli kullanmaları önemle rica olunur.
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