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DİKKAT! İskele'de uzun süreli kesinti yapılacak

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı...
DİKKAT! İskele'de uzun süreli kesinti yapılacak

PLANLI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)

5 Mayıs 2023 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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