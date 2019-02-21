Dikkat kapalı yol!

Lefkoşa Türk Belediyesi duyurdu:
23 Şubat Cumartesi ve 24 Şubat Pazar günleri Köşklüçiftlik bölgesi Mehmet Akif Caddesi’nde elektrik ve yağmur suyu borusu döşeme çalışması yapılacaktır.
Gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında 07.30 ile 24.00 saatleri arasında Mehmet Akif Caddesi’nin Mürvet İlhan Sokak ile Gültekin Şengör Sokakları arasında kalan kısmı trafiğe kapalı olacaktır.
Çalışmalar süresince, araç sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri rica olunur.
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