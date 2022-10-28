Dikkat! Kapalı Yol Var

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kızılay bölgesindeki Filiz Sokak'ta 31 Ekim Pazartesi günü yağmur suyu drenaj çalışmalarının başlayacağını ve sokağın, çalışmalar boyunca araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, belediye, kışın daha sorunsuz yaşanması adına çalışmalarına devam ediyor.

Kızılay bölgesindeki Filiz Sokak'ta pazartesi başlayacak yağmur suyu drenaj çalışmalarının 15 günde tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar dolayısıyla bu sokakta ikamet eden yurttaşların araçlarını en yakın sokak olan Akçasu Sokak çıkışındaki boş araziye park edebilecekleri açıklandı.

Açıklamada, Filiz Sokak'ı kullanacak sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.