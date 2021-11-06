Dikkat! Karpaz'a gidecek sürücüler bu yola dikkat!
Karayolları Dairesi, İskele – Çayırova Anayolu’ndaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni ile 07/11/2021 tarihinde saat 05:00’dan sonra Çayırova kavşağı 6 saat süreyle trafik akışına kapatılacağını duyurdu.
Açıklamada, trafik akışının servis yolundan sağlanacağı kaydedilerek, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri , trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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