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Dikkat! Karpaz'a gidecek sürücüler bu yola dikkat!

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Dikkat! Karpaz'a gidecek sürücüler bu yola dikkat!
Dikkat! Karpaz'a gidecek sürücüler bu yola dikkat!

Dikkat! Karpaz'a gidecek sürücüler bu yola dikkat!

Karayolları Dairesi, İskele – Çayırova Anayolu’ndaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni ile 07/11/2021 tarihinde saat 05:00’dan sonra Çayırova kavşağı 6 saat süreyle trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, trafik akışının servis yolundan sağlanacağı kaydedilerek, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri , trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. 

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