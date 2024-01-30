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Dikkat! KAYALAR- SADRAZAMKÖY YOLU ÜZERİNE KAYA DÜŞTÜ ...

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Dikkat! KAYALAR- SADRAZAMKÖY YOLU ÜZERİNE KAYA DÜŞTÜ ...
Dikkat! KAYALAR- SADRAZAMKÖY YOLU ÜZERİNE KAYA DÜŞTÜ ...

Değerli Sürücüler,

Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan toprak kayması sonucunda Kayalar - Sadrazamköy yolu üzerine bir kaya parçası düşmüştür. Yol güvenliği için Polis ekiplerimiz tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, yolun temizlenmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Lütfen bu güzergahı kullanacak sürücülerin aşağıdaki önlemlere dikkat etmelerini önemle rica ederiz:

  • Yavaş ve dikkatli bir şekilde seyretmeleri,
  • Yol üzerindeki işaretlemelere ve yönlendirmelere uymaları.

Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

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