  • BIST 1.404,200
  • Altın 498,31
  • Dolar 8,8100
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Dikkat! Kayıp Şahıs aranıyor...

» »
Dikkat! Dikmen'de sakin Kayıp Şahıs aranıyor
Dikkat! Kayıp Şahıs aranıyor...

01.10.2021 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Dikmen’de sakin Muhammad MOHSAN (E-31), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP'li Armağan Candan: Hükümet nisabı sağlayamadı04 Ekim 2021 Pazartesi 13:35
  • Ataoğlu: Demokrat Parti emin adımlarla ilerliyor04 Ekim 2021 Pazartesi 13:24
  • Erhürman: Meclis’in itibarı yerle bir04 Ekim 2021 Pazartesi 13:16
  • Arıklı: Meclis açılamıyor Bu sadece Hükümetin sorunu değildir. Muhalefetin de sorunudur.04 Ekim 2021 Pazartesi 13:13
  • Hasipoğlu: Meclisin bugün açılması beklenmiyor04 Ekim 2021 Pazartesi 13:00
  • Meclis açılmadı... UBP Erken Seçim tarihini görüşüyor, ARALIK ihtimal dahilinde04 Ekim 2021 Pazartesi 12:57
  • Divanın Orkestra şefine 45 gün, üyelerine ise 1 ay hapis04 Ekim 2021 Pazartesi 12:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Kapalı Maraş bölgesini 230 binden fazla kişi ziyaret etti04 Ekim 2021 Pazartesi 11:32
  • Polis Okulu Müdürlüğünde "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" Eğitimi Veriliyor04 Ekim 2021 Pazartesi 11:10
  • Soprano Burcu Uyar ve Tenor Aydın Uştuk Konseri yarın akşam04 Ekim 2021 Pazartesi 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti