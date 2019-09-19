Dikkat kesinti var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Proje Çalışması nedeniyle kesinti olacağını belirtti.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle;

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

19.09.2019 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile 12:00 saatleri arasında; Taşkent, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.