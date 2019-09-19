  • BIST 101.930
  • Altın 273,245
  • Dolar 5,6815
  • Euro 6,2749
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Dikkat kesinti var

» »
KIB-TEK, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Proje Çalışması nedeniyle kesinti olacağını belirtti.Kaynak: Dikkat kesinti var
Dikkat kesinti var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Proje Çalışması nedeniyle kesinti olacağını belirtti.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle;

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

19.09.2019 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile 12:00 saatleri arasında; Taşkent, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu kez 6 Milyon TL elektrik borcu olan şirkete elektrik bağladılar!18 Eylül 2019 Çarşamba 21:15
  • 18 Eylül çekilişi gerçekleşti18 Eylül 2019 Çarşamba 20:47
  • Burcu: Kıbrıs sorunu siyaseten iki varlık ilişkisiyle çözümlenebilir18 Eylül 2019 Çarşamba 20:25
  • Amcaoğlu: Ek Mesai ödemelerinde Gardiyanlara yapılan yanlışlık düzeltilecek18 Eylül 2019 Çarşamba 20:05
  • Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Burcu: Kıbrıs sorunu bir azınlık sorunu değildir18 Eylül 2019 Çarşamba 20:03
  • Özersay'dan Çatalköy'deki patlama ile ilgili bilgilendirme18 Eylül 2019 Çarşamba 18:23
  • Akıncı gastronomi alanında çalışmalar yürüten Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil’i kabul etti18 Eylül 2019 Çarşamba 17:19
  • Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çalınan bayrağı geri almasını eleştirdi18 Eylül 2019 Çarşamba 17:18
  • TC Milli Eğitim Bakanı KKTC'ye geliyor18 Eylül 2019 Çarşamba 17:18
  • Polis Müfettişi Çekici 2 Ay Hükümsüz Tutuklu18 Eylül 2019 Çarşamba 17:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti