Dikkat! KIB-TEK borcu olanların elektiriklerini kesecek!

Kıb-Tek, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel tüm abonelerin elektrik enerjileri’nin 25-08-2022 Perşembe günü kesileceğini duyurdu.

Açıklamada, taksitlendirme işlemi yapmış olan ve yapılan ödeme planlarına uymayan tüm abonelerin de ayni şekilde elektrik enerjilerinin bağlanmamak koşulu ile kesileceğini ve mevcut yasalar kapsamında hukuk'a havale edileceği belirtildi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklama şöyle:

“Değerli Tüketicilerimiz, Kıb-Tek alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel tüm abonelerin elektrik enerjileri 25-08-2022 Perşembe günü kesilecektir. Kamu alacaklarının tahsili usulü yasaları kapsamında taksitlendirme işlemi yapmış olan ve yapılan ödeme planlarına uymayan tüm abonelerimizin ayni şekilde elektrik enerjilerinin bağlanmamak koşulu ile kesileceğini ve mevcut yasalar kapsamında hukuk'a havale edileceğini de belirtiriz. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına gerekli ödemelerin yapılmasını rica ederiz. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü.”