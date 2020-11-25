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Dikkat! Kuvvetli yağmur bekleniyor!

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Dikkat! Kuvvetli yağmur bekleniyor!
Dikkat! Kuvvetli yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi, bu gece saat 21.00’den itibaren sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu; yetkililerle ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler ışığında bu akşam 21.00’den yarın 18.00’e kadar sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların özellikle doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarının tavsiye edildiği açıklamada, metrekareye 21 ile 50 kg yağış beklendiği kaydedildi.

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