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Dikkat! Lefkoşa'da planlı elektrik kesintisi

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Dikkat! Lefkoşa'da planlı elektrik kesintisi
Dikkat! Lefkoşa'da planlı elektrik kesintisi

4 Mart 2019 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 10:40 ile yaklaşık 13:40 saatleri arasında ; Yenikent Vedat Benzinci arkasında bulunan Yıldız sokak ve Soylu sokak civarına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

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