Dikkat! LTB'den çok önemli uyarı! Derelerin yanlarındaki araçları çekiniz!

Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa Sanayi Bölgesi içerisinde açıkta olan ve dere kenarlarında bulunan araçların güvenli yerlere çekilmesi çağrısı yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa Sanayi Bölgesi içerisinde açıkta olan ve dere kenarlarında bulunan araçların güvenli yerlere çekilmesi çağrısı yaptı.

Lefkoşa Türk Belediyesi internet sayfasından yapılan duyuruda, ülkeyi etkisi altına alan yağışlı ve fırtınalı havanın birkaç gündür başkent Lefkoşa’da da etkili olduğunu belirtildi. LTB tarafından yapılan duyuruda, Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre bugün öğlen saatlerinden itibarı ile etkisini arttırması beklenen kötü hava koşullarına karşı tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, dün gece saat 23:00’den beri Gönyeli Barajı’nın taşmaması için kapakların açılması nederniyle derelerdeki su seviyesinin oldukça yükseldiği anımsatıldı. Gece ilk saatlerden itibaren LTB personelinin sahada kontrol ve müdahele yaptığı belirtilen açıklamada, deredeki seviyenin bugün öğle saatlerinden itibaren gelecek olan yağmurla, taşma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekildi..

LTB Açıklamasında, yurttaşlardan dere kenarlarında bulunan araçlarını ivedi olarak kaldırmaları talep etti. Oluşacak olumsuz durumlara karşı 24 saat hizmet verecek LTB acil durumlarda vatandaşların ALO 185 Çözüm Hattı ve 2285221 numaralarının aramalarını da istedi. Vatandaşların ulaşabileceği Önemli telefon numaraları ise şöyle; Polis İmdat: 155 Yangın: 199 Acil Sağlık: 112 Yangın:177